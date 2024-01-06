X-37B, секретный военный космический челнок США, совершил свой седьмой полет в космос. Официально эти миссии используются для испытания новых космических технологий, но их истинная цель остается окутанной общественным интересом и спекуляциями

В ночь с 28 на 29 декабря SpaceX вывели на орбиту новый груз с помощью Falcon Heavy. Речь идёт об очередном развёртывании X-37B, военного космоплана США. Точная цель использования X-37B неизвестна. Орбитальный самолёт производства Boeing похож на космический челнок, но в четыре раза меньше по размеру. X-37B является беспилотным и может приземлиться обратно на Землю после завершения своей миссии.

Спутник-шпион или поставки оружия в космос?

Существует множество предположений о возможном использовании X-37B. Например, он может функционировать как спутник-шпион или даже транспортировать оружие в космос. Также считается, что X-37B может шпионить за станцией «Тяньгун-1». Известно, что часть груза использовалась для экспериментов НАСА в предыдущих миссиях.

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Вряд ли X-37B будет доставлять на орбиту оружие, учитывая большую продолжительность полёта космического челнока, который провёл в космосе в общей сложности 908 дней в одной из своих последних миссий. Такое длительное пребывание в космосе указывает на исследовательские либо разведывательные цели, а не на доставку оружия.

Новые космические технологии проходят испытания

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По официальной информации военных США, Х-37В в первую очередь используется для испытаний новых космических технологий. Однако это утверждение оставляет много места для интерпретаций. Точная миссия корабля во время его седьмого полёта в космос остается неясной. Особенностью X-37B является способность менять орбиту. Это позволяет ему временно скрываться от наблюдателей, что делает челнок идеальным кораблем для секретных миссий.