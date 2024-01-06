Учёные из Университета Сассекса сделали открытие, которое потенциально может повлиять на колонизацию Марса и изменить способы производства энергии на Земле

Исследователям из Университета Сассекса удалось превратить отходы, первоначально классифицированные НАСА как остатки космических аппаратов, выполнявших марсианские миссии, в новые наноматериалы с удивительными свойствами. Используемые процессы не только экологически чистые, но и могут осуществляться непосредственно на Марсе.

Наноматериалы характеризуются своими мельчайшими составляющими, которые во много раз тоньше волоса. Эти наноматериалы можно использовать самыми разными способами, например, для производства чистого водорода или при разработке электронных устройств, подобных транзисторам.

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Сначала учёные пытались добыть воду из грунта на Марсе, используя специальный метод НАСА. В результате образовался побочный продукт под названием ангидрит, у которого исследователи обнаружили электрические свойства.

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Это открытие может иметь далеко идущие последствия как для Красной планеты, так и для Земли. Для производства будут использоваться только натуральные материалы, которые теоретически можно добывать на Марсе. Потенциальную колонию на планете можно было бы сделать экологически чистой с самого начала за счёт использования марсианских ресурсов.