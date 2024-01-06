Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha
Исследователи создают новые наноматериалы из "марсианского мусора"
Учёные из Университета Сассекса сделали открытие, которое потенциально может повлиять на колонизацию Марса и изменить способы производства энергии на Земле

реклама

Исследователям из Университета Сассекса удалось превратить отходы, первоначально классифицированные НАСА как остатки космических аппаратов, выполнявших марсианские миссии, в новые наноматериалы с удивительными свойствами. Используемые процессы не только экологически чистые, но и могут осуществляться непосредственно на Марсе.

Наноматериалы характеризуются своими мельчайшими составляющими, которые во много раз тоньше волоса. Эти наноматериалы можно использовать самыми разными способами, например, для производства чистого водорода или при разработке электронных устройств, подобных транзисторам.

реклама

Сначала учёные пытались добыть воду из грунта на Марсе, используя специальный метод НАСА. В результате образовался побочный продукт под названием ангидрит, у которого исследователи обнаружили электрические свойства.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это открытие может иметь далеко идущие последствия как для Красной планеты, так и для Земли. Для производства будут использоваться только натуральные материалы, которые теоретически можно добывать на Марсе. Потенциальную колонию на планете можно было бы сделать экологически чистой с самого начала за счёт использования марсианских ресурсов.

#марс #исследование #открытия #колонизация марса
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
Физики исследовали явления, возникающие при открытии бутылки шампанского
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
81
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
4
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
10
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
2
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
5
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
3
Компания AnTuTu назвала смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи
2
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
1
Представлен изогнутый монитор Dell UltraSharp 40 с Thunderbolt 4 и зарядкой устройств 140 Вт
+
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
2
Стали известны самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
2
Графика в Ryzen 7 8700G по скорости равна GeForce GTX 1650 — дискретные видеокарты больше не нужны
2
Изобретена «круглосуточная» электростанция, которая работает без топлива
2
ВКС РФ впервые в истории массово применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
1
Самый быстрый игровой ноутбук с 64-ядерным процессором и флагманом NVIDIA за $8000 мог быть отменён
+

Популярные статьи

О советском ударном самолёте МиГ-27
4
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
82
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
85
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
60
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
10
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
15
MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
7
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
8
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
07:00
Как ни странно, но на этот раз данный "товарищ" полностью прав.
Россия бесплатно поставляет 25 000 тонн зерна в Эритрею
Palkovvodec
06:59
вифсёврёти, никакова нацизма там нет xD
Глухонемой таксист в Житомире получил жалобу за то, что не смог заговорить на украинском
TimopheySnz
06:59
статья века прям... видно долго думал писал
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
Palkovvodec
06:54
андруша ты уже до блеска пятки дяде сэму вылизала или пока только очко?
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
Альтаир Фуррин
06:54
Это уже было в Яндексе.
Google начал тестирование функции 3D-зданий на картах
Palkovvodec
06:52
лживый либероидный бот ожидаемо слился в копипаст))
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Alexbatz
06:47
Перешёл на китайские аналоги и перечипирование старых картриджей задолго до каких-либо санкций. Просто так намного выгоднее, а каких-то потерь в качестве и объемах печати не увидел.
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
Дмитрий
06:32
Ну там наверное система если у тебя какой то из набора есть, то платишь меньше. это во всех донатных помойках так) а всё в куче брать никому наф не надо
Для космического симулятора Star Citizen вышел набор кораблей стоимостью $48 000
Дмитрий
06:30
Да их уже много где запретили. Но никто это не соблюдает 😁
С 10 января вступает запрет на использование iPhone сотрудниками МЧС России
Дмитрий
06:25
И это еще был первые 2 года дефицит консолей. Все хотели купить а их не было. из-за дефицита чипов.
Продажи PlayStation 5 оказались разочаровывающими, а разработка PlayStation 6 под большим вопросом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем