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AnLesha
Исследователь из Гарварда ищет обломки НЛО в Папуа-Новой Гвинее
В январе 2014 года инопланетный космический корабль упал в океан недалеко от Папуа-Новой Гвинеи. В этом убежден исследователь из Гарварда Ави Леб, который организовал туда экспедицию

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В военных кругах США утверждают, что объект, упавший на Землю почти десять лет назад с безумной скоростью более 200 000 километров в час, почти наверняка прибыл из-за пределов нашей Солнечной системы. Неизвестно, был ли это просто метеор или инопланетный космический корабль.

Именно этот случай заинтересовал Ави Леба, одного из самых выдающихся «охотников» за инопланетянами нашего времени и, по совместительству, астрофизика из Гарвардского университета. Он хочет доказать, что предполагаемый метеор из Папуа-Новой Гвинеи, внесённый в каталог под официальным названием CNEOS 2014-01-08, на самом деле может быть инопланетным космическим кораблём. Поэтому недавно он организовал экспедицию. С тех пор морское дно в районе метеорита прочесали в поисках обломков корабля. Леб не нашел ничего, кроме крошечных шариков из стекловидного камня и металла, которые могут быть не более чем промышленными отходами.

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Однако миссия Леба не окончена. Он рассказал The Guardian, что вернётся в Папуа-Новую Гвинею весной. Учёный надеется найти более крупные фрагменты, которые, по его мнению, могли бы принадлежать инопланетному зонду. И тогда можно будет легко определить, камень лежит на дне океана или часть технологического устройства.

Если бы это был корабль, конечно, у него были бы винты и, возможно, кнопки. На вопрос, почему он считает, что метеор из Папуа-Новой Гвинеи может иметь внеземное и искусственное происхождение, Леб ответил, что объект «не сгорел высоко над Землёй». Это значит, что он был сделан из «искусственного» материала.

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Исследования Леба представляют большой общественный интерес. Команда кинематографистов из Netflix даже сопровождала в этом году экспедицию, которую он возглавил. В более традиционных исследовательских кругах к Лебу относятся критически.

#исследования #нло #инопланетяне #уфология
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