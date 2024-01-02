Главком ВСУ отчитался о невиданной ранее результативности украинской ПВО

Главнокомандующий ВСУ, генерал Залужный, заявил о том, что в результате удара ВКС РФ гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины, все боеприпасы были уничтожены средствами ПВО.

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Однако, по многочисленным видеозаписям, выложенным в сети как российскими, так и украинскими ТГ-каналами, этого не скажешь. Конечно, помимо гиперзвуковых "Кинжалов" в ударе участвовало около 70 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также неназванное количество БПЛА "Герань". По заявлениям украинской стороны, средства ПВО уничтожили 62 из 70 таких ракет. Житель Киева заснял пролетающую мимо ракету "Калибр"

Что любопытно, в интернете расходится видеозапись, сделанная жителем Киева, на которой украинская противоракета падает прямо в городской черте.

По счастливому стечению обстоятельств ракета упала в водоём и никто из мирных жителей не пострадал. Так бы у украинских властей мог появиться ещё один повод обвинить военное руководство РФ в нанесении ударов якобы по мирному населению

Украинский военный аналитик Тарас Чмут заявил, что Украина "отразила крупнейшую комбинированную ракетную атаку с использованием гиперзвуковых средств поражения". Насчёт "крупнейшей комбинированной с использованием гиперзвуковых ракет" он может и не ошибся, но "отражением" это назвать сложно.