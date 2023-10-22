Англоязычное издание Military Watch Magazine опубликовало свои рассуждения на тему развёртывания американских систем ПВО в районе Палестино-Израильского конфликта

ЗРК Patriot21 октября Пентагон объявил о развёртывании на Ближнем Востоке новых систем ПВО, способных работать на большой и средней высоте. Сообщение об этом поступило через 14 дней после начала полномасштабных боевых действий между Израилем и политической партией ХАМАС.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные "активизировали развёртывание батареи ЗРК Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батарей Patriot" в нескольких нераскрытых точках на Ближнем Востоке для усиления защиты американских войск, причём решение было принято после "детального обсуждения" с президентом США Джо Байденом "недавней эскалации со стороны Ирана и его подчинённых сил на Ближнем Востоке". ЗРК THAAD

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Общие усилия были направлены на увеличение поддержки Израиля, а дополнительные силы США было приказано привести в готовность к развёртыванию "в рамках продуманного планирования на случай непредвиденных обстоятельств".

В течение десяти дней после начала боевых действий США значительно расширили своё военное присутствие в регионе, направив туда две ударные группы, возглавляемые атомными авианосцами, силы быстрого реагирования морской пехоты, сформированные на базе авианосца USS Bataan, штурмовики A-10, ударные истребители F-15E и др. Бомбардировщики B-1B были также переброшены в Великобританию, где они находятся в пределах досягаемости для нанесения ударов по целям в регионе. Авианосец США

За последние две недели противовоздушная оборона Израиля подверглась большему давлению, чем любая другая область вооруженных сил страны: американские военные пополнили запасы ракет класса "земля-воздух" для системы "Железный купол" и передали в дар израильским силам обороны две единицы "Железного купола".

Хотя возможности ракетно-артиллерийских систем, используемых ХАМАС, остаются весьма ограниченными, возможность нанесения ударов гораздо более мощными и многочисленными средствами остается значительной в случае вступления в войну ливанской военизированной группировки "Хезболла" и, тем более, иранского Корпуса стражей революции.

Поскольку американские военные объекты в Сирии и Ираке подвергаются все большему давлению из-за атак местных военизированных группировок, многие из которых также связаны с Ираном или "Хезболлой", возможность более широкой региональной войны, в которой США, Турция и Израиль будут противостоять Ирану и его союзникам, приведет к тому, что американские базы станут объектом гораздо более масштабных атак. ЗРК Patriot

Ранее, 8 января 2020 г., Иран нанес ограниченные удары по американскому военному объекту в Ираке в отместку за убийство ЦРУ самого известного иранского генерала Касема Солемани, в результате чего, по различным данным, пострадали 109 американцев.

Система THAAD была разработана специально для борьбы с баллистическими ракетами, летящими на больших высотах, такими как иранские ракеты средней дальности Khorramshahr и Shahab-3, в то время как Patriot хорошо оптимизирован для поражения целей, летящих на меньших высотах, которые очень широко представлены в арсенале Ирана, Хезболлы и Сирии. Пуск ракеты "земля-воздух" с низковысотного комплекса "Железный купол"

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Иран создал мощные ракетные силы при поддержке Северной Кореи: первые экспортные поставки корейских ракет начались в начале 1980-х годов, а затем были инициированы крупные сделки по передаче технологий и лицензионному производству. Считается, что ни одна из стран Ближнего Востока не располагает системой, сопоставимой с корейской KN-23 или её российским аналогом "Искандер", которые представляют собой тактические баллистические ракеты с полубаллистической неравномерной траекторией, что делает их практически неперехватываемыми для таких систем, как THAAD и Patriot. Тем не менее, Иран разработал целый ряд сложных средств противодействия для повышения живучести своего арсенала, а в июне 2022 года страна представила свою первую баллистическую ракету, оснащенную гиперзвуковым глайдером, вскоре после того, как аналогичные ракеты начала устанавливать Северная Корея.