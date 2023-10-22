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AnLesha
Snapdragon X Elite - 12 ядер, x2 более быстрый CPU и GPU по сравнению с чипами x86, LPDDR5X и 5G
Вычислительная производительность неназванного графического процессора Adreno составляет 4,6 TFLOPS. Snapdragon X Elite также получит поддержку памяти LPDDR5X

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Snapdragon X Elite - это официальное название высокопроизводительного чипсета Qualcomm, предназначенного для ПК, и первого чипсета с ядрами Oryon, разработанного для конкуренции с M-серией Apple. Появился подробный список его технических характеристик, в том числе CPU и GPU, которые якобы вдвое быстрее процессоров x86. Хотя маркетинг может быть неоднозначным, давайте погрузимся в детали и узнаем подробности.

В одном из предыдущих отчётов говорилось о том, что компания Qualcomm работает над тремя вариантами Snapdragon 8cx Gen 3, причем топовая модель будет предназначена для ноутбуков премиум-класса и оснащена 12-ядерным процессором. По данным VideoCardz, все 12 ядер являются высокопроизводительными, без упоминания энергоэффективных, что странно, поскольку в подробном отчёте говорилось, что Snapdragon X Elite будет оснащён восемью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами.

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Помимо количества ядер, грядущая SoC, как утверждается, будет поддерживать оперативную память LPDDR5X с пропускной способностью до 136 ГБ/с. Вычислительная производительность NPU, или блока нейронной обработки, составит 45 Тфлопс, а неназванный графический процессор Adreno сможет достичь порога вычислений в 4,6 Тфлопс, поддерживая при этом установку до трёх 4K-мониторов. Поддержка трёх мониторов, вероятно, будет обеспечиваться за счёт подключения по интерфейсу Thunderbolt 4.

В качестве одного из преимуществ перехода на ноутбук с Snapdragon X Elite называется наличие Wi-Fi 7, а также модема 5G, которого лишены портативные компьютеры Mac серии M от Apple. Однако в списке спецификаций не указано, будет ли модем 5G припаян к системной плате или же в слот будет установлена отдельная карта, которую в будущем можно будет заменить на более совершенную.

Интересной информацией стало утверждение о том, что в Snapdragon X Elite CPU и GPU вдвое быстрее, чем в процессорах x86. Это утверждение довольно расплывчато, поскольку существует множество процессоров x86, хотя VideoCardz отмечает, что Qualcomm, возможно, имеет в виду 28-ваттный процессор Intel Raptor Lake с 96 блоками EU, поскольку его максимальная производительность составляет 2,3 Тфлопс. Независимо от этих утверждений, для получения точной картины возможностей Snapdragon X Elite нужно подождать реальных бенчмарков.

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Мероприятие Qualcomm Snapdragon Summit начнётся 24 октября, так что все подробности о грядущей SoC для ПК мы узнаем уже скоро, и тогда же будет раскрыта вся информация.

#gpu #snapdragon #cpu #snapdragon x #x elite
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