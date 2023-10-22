Процессор Intel Core i9-14900K был разогнан компанией TeamAU до 8 ГГц и показал более 1300 FPS в Counter Strike 2.

Опыт разгона высокопроизводительных процессоров вызывает большой интерес у энтузиастов, в первую очередь потому, что зачастую получаемая производительность бьёт мировые рекорды, установленные ранее. Так, на выставке SXSW в Сиднее команде AU Overclocking удалось использовать мощь флагманского процессора Intel 14-го поколения - Core i9-14900K, чтобы достичь четырехзначной частоты кадров в недавно вышедшей игре Counter Strike 2.

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Достижение такой производительности - задача не из лёгких, и для её решения требуется "чрезмерное" использование жидкого азота. Для того чтобы поднять градус ажиотажа, вице-президент и руководитель подразделения Enthusiast PC and Workstation компании Intel Роджер Чандлер залил первую порцию жидкого азота в тестовый стенд.

Представительство Intel на этом мероприятии очень приятно, поскольку оно не только демонстрирует приверженность компании сообществу оверклокеров, но и является способом "официального" признания достижений, в данном случае - рубежа FPS. Команда AU Overclocking использовала процессор Intel Core i9-14900K, который изначально имеет частоту в режиме турбо 6 ГГц, что само по себе является достижением. Однако, чтобы выжать максимум производительности, процессор был разогнан до 8 ГГц, что позволило получить 1310 FPS в CS2.

Кто-то может возразить, что Counter-Strike 2 вовсе не требовательна к ресурсам, но игра обладает отличной совместимостью с высокими показателями FPS, поэтому и занимает лидирующие позиции в сценариях разгона игр. CS2 способна выдавать большое число кадров в секунду, поскольку игра более "процессорозависима".

Ранее мы уже сообщали о рекордной частоте процессора Core i9-14900K, которая составила 9,1 ГГц. Если бы процессор был протестирован в том же сценарии (в игре CS2), то, возможно, достигнутый FPS был бы выше 1310 FPS, но это, безусловно, самый стабильный игровой опыт разгона на частоте 8 ГГц.

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Выход Raptor Lake Refresh вызывает большой интерес у сообщества оверклокеров, и будет интересно посмотреть, что он принесёт сообществу в будущем.