Основные тезисы из выступления Байдена в Белом доме

Выступая во вторник в Белом доме, президент Джо Байден пообещал неизменную поддержку Израилю и усиление безопасности еврейских граждан на родине в связи с субботними терактами, совершенными ХАМАС. Вот основные тезисы:

1) "Более 1000 гражданских лиц стали жертвами атак ХАМАС в Израиле. Среди них, по меньшей мере, 14 американских граждан". (О сотнях мирных жителях, погибших от обстрелов Израиля в Секторе Газа, Байден, естественно, умолчал)

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2) "С момента начала этого кризиса мы оказываем дополнительную военную помощь, поставляя боеприпасы и перехватчики "Тамир" для пополнения запасов [системы ПВО] "Железный купол". Мы будем следить за тем, чтобы у Израиля не закончились эти критически важные средства для защиты городов и своих граждан". Результаты удара Израиля по Сектору Газа

3) "Теперь мы знаем, что среди тех, кого удерживает ХАМАС, есть американские граждане, и я поручил своей команде обменяться разведывательными данными и направить дополнительных экспертов из всех подразделений правительства США для консультаций с израильскими коллегами, а также для оказания им помощи в освобождении заложников и оказания им помощи. Как у президента, у меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, удерживаемых в заложниках по всему миру".

4) В дополнение к уже отправленной в восточное Средиземноморье авианосной ударной группе "Джеральд Р. Форд", сказал Байден, "мы готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости".

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5) "Мы также предпринимаем меры внутри страны, в городах по всей территории Соединенных Штатов Америки. Полицейские управления усилили охрану центров еврейской жизни. Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований тесно сотрудничают с местными правоохранительными органами штатов и партнерами из еврейской общины, чтобы выявить и обезвредить любую внутреннюю угрозу, которая может возникнуть в связи с этими ужасными терактами".