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AnLesha
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
Однако российские артиллерийские системы могут побороться за звание рекордсмена

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Согласно заявлениям командования сухопутных войск США, армейские расчёты установили новые рекорды дальности стрельбы в ходе недавних испытаний в рамках программы по разработке современных снарядов для артиллерийских систем вооружения. 

Компания BAE Systems, сотрудничающая с Центром вооружений Командования по улучшению боевых возможностей сухопутных войск, произвела выстрел управляемым снарядом XM1155-SC из гаубицы M109 Paladin на самое дальнее расстояние (из этой системы), говорится в заявлении компании от 9 октября, а использование GPS-наведения позволило добиться высокой точности попадания снаряда.

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Кроме того, группа специалистов компании Boeing и норвежской компании Nammo недавно установила новый рекорд в ходе испытаний 155-мм реактивного артиллерийского снаряда, выпущенного с прототипа армейской пушечной артиллерии увеличенной дальности.Эти испытания выполняются в рамках стратегии по развитию артиллерии, которую армия США планирует завершить к концу года.

Гаубица ERCA

В течение почти пяти лет США разрабатывали систему ERCA, которая использует шасси гаубицы M109A7 Paladin производства BAE и заменяет её 39-калиберный орудийный ствол на 58-калиберный. С помощью пушки ERCA, сочетающей 10-метровый ствол с боеприпасами Excalibur и снарядом XM1113 на "сверхмощном топливе", армия значительно увеличила дальность стрельбы своих артиллерийских систем до 70 км.
Напомним, что дальность стрельбы российской самоходной 152 мм гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" составляет до 80 километров.

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"Коалиция-СВ"

#артиллерия #снаряды #вооружение сша #коалиция-св #гаубица
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