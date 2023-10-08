Новая система противоракетной и противокосмической обороны С-550 будет обладать увеличенной дальностью действия и скоростью полёта ракет.

В рамках Государственной программы вооружения к 2027 году планируется наладить мелкосерийное производство новейшей противоракетной и противокосмической системы С-550 с улучшенными характеристиками обнаружения и большим радиусом действия по сравнению с С-400 и С-500.

Войска ПВО-ПРО в составе Воздушно-космических сил должны получить первый учебно-тренировочный образец комплекса С-550 к 2025 году.

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По словам Министра обороны РФ, Сергея Шойгу, в ноябре 2021 года Путин на встрече с представителями ОПК подчеркнул важность создания и постановки на вооружение системы С-550. В том же месяце глава Ростеха Чемезов заявил, что С-550 будет обладать повышенной дальностью обнаружения целей и дальностью полёта ракет по сравнению с существующими системами ПВО.

Эксперты разошлись в оценках потенциальных возможностей С-550, но сошлись во мнении, что система будет дополнять возможности С-500, а её основным предназначением станет поражение гиперзвуковых целей или спутников.

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В настоящее время нет никаких свидетельств того, что Россия разработала систему С-550.