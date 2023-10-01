Видео с главой ЧВК "Вагнер" и другими командирами музыкантов опубликовал ТГ-канал "Разгрузка Вагнера"

Телеграм-канал "Разгрузка Вагнера" впервые выложил большое 8-минутное видео, на котором запечатлён Евгений Пригожин и другие командиры ЧВК "Вагнер" во время их командировки в Африку. Видеозапись была сделана во второй половине августа и начинается с уже знакомого фрагмента со словами Пригожина: "работаем, температура +50, всё как мы любим".

Далее на видео показан фрагмент перелёта личного состава музыкантов в Африку. Пригожин сидит вместе с Дмитрием "Вагнером" Уткиным.

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Не обошлось и без комментариев "маэстро" в его ироничном стиле. Показывая на одного из командиров, Пригожин говорит: "Борю будить нельзя. Мы его забрали из джунглей и отвезли на Бахмут. Теперь он уснул и не должен помнить, что с ним было. Поэтому мы его обратно в джунгли кладём. Когда он с утра проснётся, ты тоже ему ничего не говори".





Далее показано, как Пригожин, Уткин и 2 неизвестных лица, стоя за столом, обсуждают план действий ЧВК "Вагнер" и распределяют личный состав. "Мы там намотаем ещё кого-то?", - спрашивает Пригожин, на что "Вагнер" отвечает, что в этом случае надо "садить" там не группу в 50 человек, а "порядка двухсот человек садить".

Затем мы видим уже знакомый фрагмент, который после гибели Евгения Викторовича наделал немало шума в сети. Буквально через пару дней после трагедии с самолётом главы ЧВК "Вагнер" появилось видео, на котором он говорит "Для обсуждающих жив я или нет. Сейчас вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке, всё в порядке".

Многие начали строить конспирологические теории, однако, всё оказалось тривиальнее. Как выяснилось позже, видео было записано за 4 дня до гибели Евгения Викторовича.

Далее Пригожин показал свой вертолёт, который он купил "лет 10 назад, чтобы в Москве летать на совещания". "Здесь пулемёты ставятся и летает, бандосов гоняет"

Не обошлось и без раздачи гуманитарной помощи бедным жителям африканских стран, а также фотографии на память.

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Ближе к концу ролика показано, как Евгений Викторович выходит из самолёта и прослушивает сообщение на телефоне (возвращается он в Россию или же действия происходят в Африке, по данным кадрам понять проблематично). Всего через несколько дней главы ЧВК "Вагнер" уже никогда не выйдет на связь.