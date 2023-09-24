Сообщение о главе ЧВК "Вагнер" было опубликовано в ТГ-канале KILLNET

Российская хакерская группировка KILLNET, прославившаяся своими многочисленными DDoS атаками на инфраструктуру НАТО, в своём телеграм-канале поделилась якобы инсайдерской информацией о состоянии здоровья главы ЧВК "Вагнер". По словам хакерской группировки Пригожин жив и переживёт "всех наших врагов".

Напомним, что по официальной версии, подтверждённой также командирами ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе. Следственный комитет РФ до сих пор проводит расследование, а причины аварии пока не названы.

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

С начала СВО деятельность KILLNET не раз упоминалась отечественными и зарубежными СМИ. Так, хакерская группировка взяла на себя ответственность за кибератаку на американскую военную компанию Lockheed Martin — производителя ракетно-артиллерийской системы M142, она же HIMARS. Lockheed Martin не прокомментировала, были ли в результате взлома похищены какие-либо секретные сведения. Около двух недель KILLNET в ТГ-канале писала угрозы в адрес корпорации. В итоге, по заверениям группировки, данные Lockheed Martin всё-таки были похищены.