Теперь самолёты тактической авиации не будут находиться под открытым небом

За последний год Киевом было предпринято по меньшей мере 10 попыток нанесения ударов по аэродромам базирования Российских ВКС с применением беспилотных летательных аппаратов. И как бы горько не было, следует признать, что часть из этих попыток оказалась удачной.

Миллерово, Чернобаевка, Новофёдоровка, Саратов, Энгельс, Сольцы и Псков. До всех этих аэродромов смогли добраться украинские БПЛА. Но не только добраться, но и повредить, а в ряде случаев и уничтожить несколько вертолётов и самолётов (в том числе стратегические бомбардировщики Ту-22М3). Пример ангаров у Китая

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Этих потерь можно было бы избежать, будь техника замаскирована и защищена, например, ангарами. Но, по каким-то причинам, она стояла под открытым небом, доступная для зорких "глаз" натовских спутников и разведывательных БПЛА противника. В итоге, решительные действия наших "партнёров" не заставили себя долго ждать. Маскировка покрышками

Была, конечно, одна попытка спрятать самолёты просто замаскировав их покрышками, но никакой эффективности такой способ не имел, а попытка лишь повеселила аудиторию некоторых телеграм-каналов.

Но, судя по всему, Россия всё таки извлекла для себя урок из этой ситуации. В сети стали распространяться фотографии, как утверждается, быстровозводимых укрытий от БПЛА для тактических самолётов.

На фото представлена одна из таких конструкций в процессе сборки. Кто является разработчиком сего приспособления не понятно. Был ли это заказ Министерства обороны, или же лётчики сами решили взять ситуацию в свои руки, также не сообщается.

По поводу надёжности сооружений в сети идут споры, кто-то отмечает, что потолок из натянутой сетки не спасёт технику от удара беспилотников, а кто-то предлагает не делать скоропостижных выводов и дождаться фотографий финального вида этой постройки.