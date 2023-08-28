В Житомирской области "приземлились" 2 истребителя L-39, в результате погибли 3 пилота, среди них лучшие лётчики "Призрака Киева"

ВВС Украины потеряли трёх своих самых титулованных пилотов якобы в результате столкновения двух самолетов L-39 в воздухе, которое, как утверждается, произошло 25 августа при выполнении боевого задания. Широко распространено предположение, что самолёты могли быть потеряны в бою, а версия о крушении была создана, чтобы смягчить удар по моральному духу, при этом подтверждённая информация об инциденте остается крайне ограниченной.

Среди погибших пилотов был майор Андрей Пильщиков, более известный под позывным "Джус", который стал самым известным лётчиком в стране, если не во всей Восточной Европе, и являлся послом украинской военной авиации.

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Пильщиков возглавлял работу по получению истребителей F-16 и другой западной техники для Украины, а в июле 2022 г. посетил Вашингтон, чтобы выступить по этому вопросу в Конгрессе США.

Примечательно, что лётчик действовал в составе авиационного подразделения "Призрак Киева" - 40-й тактической авиационной дивизии, которая, по первоначальным сообщениям украинских и западных СМИ, в первые недели спецоперации имела огромное количество побед в боях с российскими истребителями. Однако впоследствии было подтверждено, что эти сообщения распространялись для поднятия боевого духа, а украинский флот не одержал ни одной заметной подтверждённой победы в воздушных боях.

Главным достижением украинского флота стала способность поддерживать свои истребители в боеготовом состоянии в течение 550 дней после начала боевых действий. Истребители МиГ-29 и Су-27 советской постройки, составляющие его основу, хорошо приспособлены к действиям с временных аэродромов, включая дороги с твёрдым покрытием. В связи с этим российским ВВС было особенно сложно полностью прекратить их вылеты. L-39

В результате украинская авиация смогла продолжать оказывать поддержку наземным войскам, используя такие средства, как противорадиационные ракеты AGM-88 HARM и крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут быть выпущены с больших расстояний, чтобы избежать столкновения самолётов с российскими истребителями или входом в зону действия средств ПВО.

Несмотря на то, что лучшие боевые самолёты Украины, доставшиеся в наследство от Советского Союза, были современными для той поры, за три десятилетия они в значительной степени устарели, что ставит их в невыгодное положение в воздушном бою с российскими истребителями, такими как Су-30СМ и Су-35. Су-35

Такие особенности, как РЛС с механическим сканированием (сейчас в большинстве случаев применяется электронное) и отсутствие активных ракет с радиолокационным наведением, делают их относительно лёгкими мишенями. Однако, будучи оснащёнными современным оружием класса "воздух-земля" большой дальности, они способны внести существенный вклад в боевые действия для ВСУ, а для противовоздушной обороны используется большой, хотя и всё более истощающийся арсенал зенитных ракет советского производства, что позволяет лишить российские истребители большей свободы действий над украинским небом.