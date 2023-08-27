Об уничтожении российского ЗРК С-400 заявил секретарь СНБО Украины

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал в субботу, что новая украинская ракета якобы поразила комплекс ПВО С-400, но не сказал, какое именно "современное" оружие было использовано.

Ранее Киев уже намекал на то, что новое оружие будет использоваться для нанесения дальних ударов по Крыму. Украинские журналисты сообщают, что в возможном ударе по системе ПВО С-400 использовалась противокорабельная ракета Р-360 "Нептун", модифицированная для нанесения ударов по суше.

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Ранее сообщалось, что именно ракета "Нептун", потопила флагманский корабль Черноморского флота "Москва". Вероятно, что такая ракета могла быть переделана в крылатую ракету наземного базирования. О том, что Украина работает над адаптацией "Нептуна" для нанесения ударов по суше, говорили уже давно, а в последнее время в оборонных кругах появились заявления о том, что эта программа действительно является приоритетной. Однако доказательств существования такой конфигурации нет.

На момент начала спецоперации количество ракет "Нептун" у ВСУ было весьма ограниченным, а производство больших их объёмов, по крайней мере на начальном этапе СВО, было проблематичным. В конечном итоге Украина получила от стран НАТО ракеты RGM-84 Harpoon.

Переделка противокорабельной крылатой ракеты в оружие для удара по наземным целям может показаться простым делом, но на самом деле всё не так просто, как кажется. Масштаб сложности зависит от многих факторов, в том числе от аппаратных возможностей ракеты, от того, какие профили полёта необходимы на суше, от того, насколько адаптивным должно быть целеуказание. Не последнюю роль играет и то, какую помощь Украине окажут её союзники по НАТО.

Тем не менее, чем именно был атакован комплекс С-400, пока остаётся неясным. Если это действительно был наземный вариант "Нептуна", то неизвестно, как именно он достиг цели и с какого направления атаковал. Возможно, в ход пошли средства радиоэлектронной борьбы и другие способы ослабления ПВО и других объектов вокруг нее. С другой стороны, это может быть просто новый дальний беспилотник-камикадзе или что-то другое.