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Руководство ЧВК "Вагнер" подтвердило гибель Пригожина и Уткина - Владимир Рогов
"Только что общался с "музыкантами", они подтверждают факт гибели", - заявил представитель ВГА Запорожской области

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По заявлению представителя ВГА (военно-гражданской администрации) Запорожской области Владимира Рогова, командование ЧВК "Вагнер" подтвердило факт гибели Евгения Пригожина и одного из основателей компании, Дмитрия "Вагнера" Уткина, в результате авиакатастрофы в Тверской области.

Вот что заявил о случившимся Рогов в своём телеграм-канале:

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По его словам "выдающиеся музыканты" подтверждают информацию, ранее опубликованную в качестве предположений.

Напомним, что вечером 23 августа 2023 года в Тверской области неподалёку от села Хотилово разбился бизнес-джет главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Существует несколько версий причины случившегося. По одной из них самолёт был сбит ракетой ПВО (в т.ч. не исключается версия о работе диверсантов с ПЗРК). Очевидцы говорят о двух хлопках в небе перед крушением самолёта. По другой версии - к авиакатастрофе привёл теракт, произошедший непосредственно на борту частного лайнера.

Сообщается, что сегодня руководящий состав ЧВК "Вагнер" должен был вернуться из Африки в Москву. МЧС подтвердило, что на борту было 10 человек, никто из них в результате аварии не выжил. Также, ранее Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин был в списке пассажиров данного авиалайнера.

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