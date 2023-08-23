Как сообщается, самолёт мог быть сбит комплексом ПВО диверсантов

Сегодня в Тверской области в 15 километрах от Хотилово произошло крушение частного бизнес-джета лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По информации, представленной МЧС, никто из 10 человек, находившихся на борту (а это 3 человека персонала и 7 пассажиров) не выжили в результате крушения.

Одной из причин крушения самолёта Пригожина называется попадание в него снаряда. Было ли это сделано российским ПВО или же по самолёту вели огонь из ПЗРК диверсанты, ещё предстоит выяснить в процессе расследования.

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Также существует вторая версия, что теракт был устроен непосредственно в самолёте.

В сети уже появились кадры, как утверждается момента попадания по самолёту ракеты.

В небе видно 2 инверсионных следа, один из которых принадлежит самолёту, а второй, скорее всего, ракете. После попадания, самолёт практически вертикально начал своё падение.

По сообщениям Росавиации, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин значился в списке пассажиров рухнувшего самолёта. Источники, связанные с ЧВК "Вагнер" информацию пока не подтверждали, однако заявили, что Пригожин, для конспирации, мог подавать себя в списки на рейсы, которыми он не летал.