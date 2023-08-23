По предварительным данным, выживших в катастрофе не оказалось

В телеграм-каналах появилась информация о том, что в Тверской области потерпел крушение самолёт, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Согласно источнику, на борту самолёта находилось 7 человек, никто из них в результате катастрофы не выжил.

Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 упал в Тверской области в 15 километрах от н.п. Хотилово. Самолёт летел из Москвы, куда- пока не известно. Первые свидетели говорят о том, что самолёт, якобы был сбит огнём ПВО. Такую же информацию сообщает телеграм-канал "Оркестр Вагнера".

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Upd: МЧС РФ подтвердило, что весь экипаж погиб в результате крушения. По обновлённым данным на борту бизнес-джета находилось 10 человек: 3 человека экипажа и 7 пассажиров. Ранее самолёт не раз выполнял рейсы в Беларусию после перебазирования туда ЧВК "Вагнер".

Был ли на борту Евгений Пригожин - не сообщается.