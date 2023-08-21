Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин записал видео из Африки, заявив о предстоящей работе

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин долгое время оставался в тени после совершения "марша справедливости" (она же - попытка мятежа) 24 июня 2023 года. Несколько раз в сети появлялась его фотография с форума "Россия-Африка", один раз в ТГ-каналах даже всплыло голосовое сообщение. Теперь же, впервые за долгое время, он записал видеообращение. В ролике, ссылка на который размещена ниже, Пригожин обращается прямиком из Африки, конкретное местонахождение не называется.

"Работаем. Температура плюс 50 - всё, как мы любим. ЧВК "Вагнер" делает Россию ещё более великой на всех континентах, а Африку - ещё более свободной", - заявил глава ЧВК "Вагнер".

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"Справедливость и счастье - для африканских народов, кошмарим ИГИЛ*, "Аль-Каиду"* (*запрещены в РФ) и других бандосов.

Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые давали обещание, что справимся", - рассказал в своём обращении Евгений Пригожин.

Примечательно, что это первое официальное видео-заявление от Пригожина о продолжении работы в Африке более чем за 2 месяца. До этого в интернете появлялись лишь слухи и предположения (в том числе от сотрудников компании) о том, что некоторые африканские страны подписали контракт с "музыкантами". Называлась даже конкретная сумма - более 2 млрд. долларов. Сейчас же, руководитель ЧВК "Вагнер" лично вышел на связь с южного континента и подтвердил, что "оркестр" будет в Африке только укреплять позиции России.

Ссылка на видео: обращение Пригожина из Африки (Вконтакте)