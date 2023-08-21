Стартап JetZero построит прототип самолёта со смешанным крылом XBW-1

ВВС США поручили стартапу JetZero построить прототип истребителя, выполненного по схеме «летающее крыло». Ожидается, что самолёт, получивший неофициальное название XBW-1, будет готов к полётам к 2027 году.

Концепция предназначена для проверки более эффективных конструкций грузовых самолётов и самолётов-заправщиков. У машины будет потенциал для перевозки более тяжёлых грузов, чем у традиционных самолётов с большим объемом груза.

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«Самолёты типа «летающее крыло» могут значительно сократить расход топлива и увеличить дальность полёта», — заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По известным данным, самолёт будет на 30% эффективнее, чем Airbus A330 или Boeing 767.

По словам Кендалла, быстрое перемещение солдат и грузов на большие расстояния имеет решающее значение для обеспечения национальной безопасности. Министерство обороны США хочет инвестировать в этот проект $235 млн в течение следующих 4 лет. Ожидается, что дополнительное финансирование будет поступать из частного сектора.

JetZero работает с Northrop Grumman над реализацией проекта. Преимущество перед традиционными самолётами также может заключаться в том, как будут распространяться звуковые волны от аппарата. Двигатели установлены не по бокам, а в задней части фюзеляжа. Из-за этого конструкция направляет звуковые волны вверх, а не вниз, а значит, что самолёт должен стать тише. Кроме того, это может повлиять на то, как самолёт будут обнаруживать радары.

Концепция JetZero Z5 также будет реализована для пассажирских самолётов. К 2030 году стартап хочет сделать конструкцию смешанного крыла пригодной для коммерческого использования. Перспективный самолёт должен потреблять на 50% меньше топлива, чем обычный, но иметь на 50% большую дальность полёта.