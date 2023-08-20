Оказалось, что перевербовкой "музыкантов" занимается бывший сотрудник ЧВК "Вагнер"

Сегодня один из командиров ЧВК "Вагнер" с позывным "Колдун" поделился информацией о том, что многим сотрудникам компании поступают звонки с предложением перейти в другую ЧВК и работать в Африке. Как выяснилось за перевербовкой "вагнеровцев" стоит бывший сотрудник компании с позывным "Хрусталь".

Сам "Колдун" охарактеризовал "Хрусталя" следующим образом:

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Также "Колдун" отметил, что "Хрусталь" работал в компании исходя из личных интересов, изображая незаменимость в решении различных вопросов. Однако со своими обязанностями по грамотной ротации кадров в Африке не справился, чем вызвал срыв выполнения боевой задачи.

Теперь же "Хрусталь" обзванивает сотрудников ЧВК "Вагнер", находящихся в отпусках, с предложением вступить в новую ЧВК, представителем которой он является.

"Колдун" лично обратился к "Хрусталю" и передал, что тот является трусом и "Иудой", так как во время совершения "Марша справедливости" просто сбежал, "проявив свою никчёмность как воина и как мужчины".

"Готов ответить за каждое своё слово", - добавил "Колдун".

Какую именно ЧВК представляет "Хрусталь" не сообщается, но возможно, что речь идёт об одной из ЧВК российских нефтяных компаний, которые уже не раз показывали свою несостоятельность по сравнению с "Вагнером".