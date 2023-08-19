О модернизация "Панцирей" заявил представитель корпорации "Ростех", теперь ЗРК могут с большей эффективностью уничтожать европейские крылатые ракеты

Корпорация "Ростех" заявила о значительном повышении возможностей боевых машин ПВО малой дальности "Панцирь" по отражению ударов крылатых ракет Storm Shadow, которые способны скрываться от радаров.

"В систему "Панцирь-С" внесены все необходимые изменения, позволяющие повысить её эффективность против "трудных" снарядов и ракет большой дальности, включая малозаметную крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Результаты боевого применения подтвердили правильность ранее принятых конструкторских решений", - сказал представитель компании в интервью ТАСС.

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Представитель отвечал на вопросы о модернизации системы, проведённой после начала эскалации военных действий на Украине. Storm Shadow используется на Украине с мая, а в начале июля одна ракета была захвачена российскими войсками в относительно целостном состоянии. Предполагалось, что доступ к ней поможет России разработать более эффективные меры противодействия.

Storm Shadow в значительной степени используется государствами большей части Европы, о чём свидетельствует значительная доля ударов по Сирии в предыдущем десятилетии, нанесённых с использованием этих ракет. Если в Сирии Россия, по некоторым данным, использовала свои средства радиоэлектронной борьбы для сбивания американских крылатых ракет "Томагавк", которые затем были отправлены в Россию для изучения, то захват "Шторм Шэдоу" открывает аналогичные возможности. 7 июля было подтверждено, что ракета передана специалистам для изучения.

В июле начались поставки на Украину практически идентичной Storm Shadow крылатой ракеты SCALP, разработанной для ВВС Франции, которая, как ожидается, окажется столь же уязвимой, поскольку российская ПВО продолжает адаптироваться к проблемам, создаваемым ракетами этого типа, малозаметных для радаров.

Представитель Ростеха заявил, что наряду с улучшением возможностей по борьбе с крылатыми ракетами воздушного базирования, которые при первом развёртывании создали значительные трудности для российских войск, модернизированные комплексы "Панцирь-С" заметно повысили эффективность против американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. Эти системы также являются высокоточными и играют гораздо большую роль в боевых действиях, чем европейское оружие воздушного базирования, что объясняется их большим количеством и нехваткой боевых самолетов для запуска "Скальпов" и "Штормовых теней".

Россия также вложила значительные средства в совершенствование своей системы ПВО для защиты от угроз, исходящих от малоразмерных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), против которых её оборона оказалась недостаточно эффективной, что позволило Украине и её партнерам нанести несколько ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Москве.

Широкий спектр новых беспилотников и высокоточного управляемого оружия удалось относительно легко интегрировать в вооруженные силы Украины благодаря широкому доступу к военным спутниковым сетям НАТО для наведения, связи и разведки, а также благодаря массированному присутствию западного персонала на местах, выполняющего различные функции - от боевых действий на передовой до обучения и материально-технического обеспечения. Подрядчики со всего западного мира также играют значительную и все возрастающую роль в военных действиях.