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Россия представила новейший легкобронированный вездеход на форуме Армия-2023
Новый российский военный вездеход, представленный на форме Армия-2023, получил название Пластун

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На Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в ходе динамичной презентации российской военной техники для зарубежных гостей была представлена новинка - легкий многоцелевой гусеничный вездеход "Пластун" ("Гусеница").

Почему "Пластун"?

В Российской империи "пластунами" назывались разведывательные отряды, состоявшие из кубанских казаков (в какой-то степени аналог современного армейского спецназа). Официально пластунские команды были сформированы в 1842 году. Попасть в них было непросто: требовались физическая сила, выносливость, охотничьи навыки, терпение и умение по возможности "оставаться незамеченным". Часто казаки-разведчики во время боевых действий передвигались бесшумно, ползая на животе. Армейский термин "ползти по-пластунски" происходит от этой тактики разведки.

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Легкий многоцелевой гусеничный вездеход российской разработки унаследовал от живых, дышащих "пластунов" такие качества, как бесшумность, мобильность и незаметность. Поэтому он и назван в их честь.

Преимущества вездехода

О преимуществах машины в интервью изданию Sputnik рассказал генеральный директор компании, кандидат технических наук Эрик Сагымбаев:

"На российском рынке существует большой спрос на такую технику. Преимущество гусеничного вездехода в том, что он может проехать где угодно. Он может передвигаться по различным типам местности с низкой несущей способностью, а также по асфальту или бетону, не повреждая дороги и не превращая их в танковые колеи".

По словам Эрика Сагымбаева, они с самого начала стремились максимально использовать в своих автомобилях российские комплектующие.

"Бензиновый двигатель объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач на нашем вездеходе изготовлены АвтоВАЗом. Они специально адаптированы для гусеничных машин. Кроме того, широко используются детали от автомобилей УАЗ и ГАЗ. Иными словами, вездеход "Пластун" более чем на 90% локализован. Его можно ремонтировать с помощью стандартных деталей из магазинов автозапчастей. Кроме того, мы сотрудничаем с Центральным научно-исследовательским институтом автомобилей и автомобильных двигателей "НАМИ", что позволяет нам испытывать "Пластуны" в их лабораториях и на полигонах", - добавил он.

Самый первый "ПластунГражданский "Пластун"

Первоначально "Пластун" представлял собой чисто гражданский коммерческий вездеход-амфибию с закрытым алюминиевым кузовом. Представленный на форуме "АРМИЯ-2022", он заинтересовал Министерство обороны РФ. Инженерам было поручено разработать военный вариант с упрощенным легкобронированным кузовом на его платформе, предназначенный для различных подразделений, таких как десантники, спецназ, артиллерийские минометные расчеты, разведывательные подразделения, военные медики (для эвакуации раненых с поля боя). Этот вариант был разработан всего за полгода.Эвакуация раненного

"В феврале 2023 года мы провели полевые испытания военного "Пластуна" в "зоне проведения СВО". По результатам испытаний был предложен ряд конструктивных доработок. Мы их внедрили, и в ближайшее время первая партия серийных машин будет поставлена в войска", - уточнил Эрик Сагымбаев.

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#вооружение #вооружение вс рф #армия 2023 #пластун
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