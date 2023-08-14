Украине, видимо, удалось ликвидировать «Терминатор-2» (БМПТ-72). Что собой представляет «Терминатор-2»

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БМПТ-72, он же "Терминатор-2" является образцом техники Вооружённых сил России. Боевая машина поддержки танков, получившая прозвище в честь героя Шварценеггера, регулярно рекламируется на российском государственном телевидении в качестве «неубиваемой». Однако украинские войска, возможно, уничтожили один экземпляр российского "терминатора". Это, якобы отражено в видео, опубликованном украинскими СМИ.

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На нём видно, как бронемашину обстреливают несколько дронов-камикадзе. После попаданий поднимается густой дым, и экипаж выбегает. Сообщается, что вскоре после обстрела солдаты пытались спасти «Терминатора-2» с помощью танка Т-80. Чуть позже жертвой беспилотника-камикадзе становится и Т-80.

По словам ВСУ, им удалось уничтожить первый «Терминатор-2» в районе города Кременная уже в феврале 2023 года. БМПТ наносила значительный урон украинским силам. Машина поддержки танков имеет более тяжёлое бронирование по сравнению с БМП и поэтому может противостоять лёгким противотанковым средствам. Основная задача БМПТ — прикрыть оставшиеся танки от пехоты противника.

Старые советские танки в качестве базы для «Терминатора-2»

«Терминатор-2» базируется на шасси советских танков Т-72, которые были специальным образом модернизированы. Борта и передняя часть БМПТ оснащены динамической защитой. Это пластины, которые вызывают своего рода «контрвзрыв», как только в них попадает снаряд. При попадании ракеты под первой броневой пластиной взрывается слой взрывчатки, швыряя ее в снаряд. Это "смягчает" удар вражеского снаряда.

Вооружение БМПТ предназначено для ближнего боя или атак в городских условиях. Например, пушки можно направить круто вверх, чтобы поражать цели в высоких зданиях. На «Терминаторе» также установлены 2 гранатомёта АГС-17, 2 30-мм пушки 2А42, 4 противотанковые ракеты 9К120 «Атака» с лазерным наведением и пулемёт ПКМ (7,62 мм).