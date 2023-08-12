Причиной крушения Су-30 называется техническая неисправность

Сегодня в Калининградской области в Черняховском районе потерпел крушение многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе Су-30 ВКС России. Происшествие произошло в час дня по Москве. Как сообщается, экипаж, состоящий из двух человек, не успел катапультироваться и погиб. Предположительной причиной крушения названа техническая неисправность.





По сообщениям очевидцев самолёт совершал плановые полёты и выполнял фигуры высшего пилотажа, сделал две мёртвых петли, после чего начал совершать манёвр "свеча", однако после преодоления верхней точки стремительно полетел вниз. По одной из версий причиной крушения мог стать отказавший двигатель.

реклама

На месте крушения работает комиссия, которая после изучения всей информации должна установить точную причину трагедии. Известно, что истребитель выполнял полёт без боекомплекта. Происшествие произошло в нескольких километрах за чертой города Черняховск.



