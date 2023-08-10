США привлекли несколько компаний для поставки противотанковых беспилотников-камикадзе в рамках программы LASSO

Инициатива LASSO (низковысотные разведывательные и ударные БПЛА) была представлена в прошлом месяце с целью быстрого обеспечения солдат портативными барражирующими боеприпасами, подобными тем, что используются в спецоперации на Украине.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам, объявление тендера даёт возможность конкурирующим оборонным компаниям предложить наиболее эффективные и практичные варианты барражирующих боеприпасов, которые встанут на вооружение ВС США.

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"В этой области работает много компаний", - сказал замистетель по закупкам Пентагона. "Системы LASSO будут переноситься военнослужащими, для запуска смертоносной полезной нагрузки будет использоваться небольшая труба", - говорится в заявлении офиса программы Soldier, который занимается разработкой снаряжения, включая обмундирование, бронежилеты и оружие. Кроме того, комплект будет оснащён электронно-оптическим и инфракрасным датчиком, высокоточным управлением полётом и способностью отслеживать и поражать удалённые цели.

Ожидается, что продукты LASSO попадут в руки солдат в 2024 году. Затем последуют отзывы и доработки.

Представитель Soldier ранее сообщил, что армия работает над деталями заключения контрактов с оборонной промышленностью. Представитель также сказал, что на начальных этапах LASSO будет опираться на то, что уже имеется в продаже.

В понедельник в Пентагоне заявили, что первые версии LASSO могут напоминать "некоторые из тех вещей, которые были отправлены на Украину". США выделили миллиарды долларов на оказание помощи для ВСУ. Эта помощь включает сотни беспилотных летательных аппаратов AEVEX Aerospace Phoenix Ghost и AeroVironment Switchblade. В "посылку", представленную 25 июля, также вошли беспилотники-шпионы Black Hornet компании Teledyne FLIR.