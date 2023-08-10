Две компании, занимающиеся созданием гиперзвуковых систем, объединяют усилия для создания гиперзвукового вооружения для США.

Компании Kratos Defense and Security Solutions и австралийская Hypersonix заключили партнёрство с целью интеграции гиперзвуковых аппаратов и двигательных установок и расширения своего присутствия на рынке вооружений США.

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В соответствии с соглашением, компания Kratos обязуется приобрести 20 гиперзвуковых аппаратов DART AE компании Hypersonix после завершения разработки и демонстрации системы. Базирующаяся в США компания интегрирует свою линейку двигательных установок Zeus с DART AE.

"Это эксклюзивное партнёрство позволит команде Kratos/Hypersonix первой выйти на рынок с соответствующими возможностями в поддержку гиперзвуковых инициатив США и Австралии", - заявил Дэйв Картер, президент подразделения оборонных и ракетных систем компании Kratos, в пресс-релизе от 9 августа.

Заключение соглашения о совместной работе происходит на фоне стремления США расширить сотрудничество с Австралией и Великобританией в рамках трёхстороннего соглашения по безопасности, известного как AUKUS. Это означает углубление партнёрства США с союзниками по целому ряду передовых возможностей, включая гиперзвуковые системы, т.е. аппараты, способные двигаться со скоростью свыше 5 Махов.

Компания Kratos имеет большой годовой доход от оборонной промышленности. Компания занимается гиперзвуковыми разработками, включая разработку силовых установок и транспортных средств для Министерства обороны и засекреченных заказчиков в области национальной безопасности.

Компания работает по контракту с Исследовательской лабораторией ВВС по программе Mayhem, в рамках которой разрабатывается гиперзвуковая платформа ISR и ударная платформа, а также по программе Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Testbed Центра боевых действий ВМС США.

Компания Kratos имеет опыт сотрудничества с австралийскими технологическими фирмами, отмечая в своём пресс-релизе, что она осуществила несколько гиперзвуковых запусков в сотрудничестве с Оборонно-научной технологической группой страны.

"И Hypersonix, и Kratos рассматривают соглашение о сотрудничестве как важный шаг на пути к ускорению будущих гиперзвуковых полётов в США", - заявили в компании Kratos. Но все мы понимаем, что в первую очередь компания нацелена на создание гиперзвукового вооружения.