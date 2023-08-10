Если ты не видишь "вагнеровца", это не значит, что его там нет

Один из командиров частной военной компании "Вагнер" дал развёрнутый ответ на множащиеся слухи о переброске бойцов компании. Сотрудник с позывным "Брест" призвал не верить всему, что пишут в сети про перемещения ЧВК "Вагнер".

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"Если "вагнера" действительно куда-то перемещаются, вы узнаете об этом раньше только если они пришли непосредственно к вам", - с иронией заявил командир.

"Брест" назвал все новости о том, что ЧВК собирается куда-то идти фантазиями журналистов и политиков и заявил, что "даже сотрудники до последнего момента не знают куда их занесёт".

Комментарий "Бреста"

Также сотрудник попросил оставить все домыслы о количестве и дислокации подразделений компании: "Если ты не видишь "вагнеровца", это не значит, что его там нет".

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что компания не собирается уходить из Африки и будет продолжать свою "борьбу за справедливость". Кроме того, телеграм-каналы, со ссылкой на командира "музыкантов" указывали, что сейчас заканчиваются отпуска у большой части личного состава компании и новые бойцы будут задействованы в операциях "на благо Родины".