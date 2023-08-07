Рубль продолжает ставить антирекорды

Российский рубль продолжает своё снижение относительно других мировых валют. Сегодня, 7 августа рубль снова поставил антирекорд. Так, цена за один доллар на Московской бирже перевалила за 97 рублей. В последний раз такой курс наблюдался 25 марта прошлого года, спустя месяц после начала специальной военной операции, когда российская валюта ушла в крутое пике.

В прошлую пятницу курс европейской валюты вырос сразу на рубль за 4 часа и дошёл до отметки в 106 рублей.

реклама

Некоторые магазины бытовой техники, а также автосалоны уже начали повышать цены на продукцию. Так что, если кто-то раздумывал над покупкой нового ноутбука, стиральной машины или телевизора, возможно, стоит уже окончательно определиться с выбором. Так как цен, которые были бы ниже чем сейчас, может не появиться ещё долгое время.

Однако в панику впадать тоже не стоит, все мы помним людей, купивших доллар по 130.

Текущая просадка российской валюты связана с увеличением импорта товаров (ввоза из-за границы) и снижением экспорта своих товаров. Так как зарубежные товары покупаются за иностранную валюту, спрос на неё растёт, за счёт чего растёт и цена.