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В Китае создали первый в мире крупномасштабный гравитационный аккумулятор
Китай планирует развернуть сеть крупных гравитационных аккумуляторов

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Специалисты компании Energy Vault (Швейцария) завершили строительство гравитационного аккумулятора энергии. Объект уже сдан в эксплуатацию и является первым в мире коммерческим проектом данного типа. Расположена установка в Китае, общая ёмкость составляет 100 МВт·ч, мощность 25 МВт. Для преобразования электрической мощности в кинетическую используются бетонные блоки, которые поднимаются на нужную высоту при помощи соответствующего оборудования. Для обратного преобразования элементы опускаются.

Ранее компания запускала только демонстрационное хранилище гравитационной энергии, которое имеет максимальную мощность 5 МВт. Несмотря на то, что это первый ввод в эксплуатацию, Китай уже подтвердил намерения запустить ещё пять объектов данного типа с суммарной ёмкостью 2 ГВт·ч.

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Гравитационные накопители по принципу работы схожи с гидроаккумулирующими электростанциями, в которых вода при помощи системы насосов накачивает воду в вышерасположенный резервуар. В данном случае в качестве носителей используются бетонные блоки, каждый из которых весит 24 тонны. Управление осуществляется при помощи алгоритма с реализацией машинного зрения. Для сохранения излишек энергии блоки поднимаются на высоту до 100 метров. Система может использоваться, к примеру, для сохранения возобновляемой энергии.

КПД станции начинается с 75% и при некоторых условиях может превышать 80%. Поднятие всех блоков занимает от двух часов – в зависимости от источника энергии. Планируется, что в электросеть система будет интегрирована уже в четвёртом квартале текущего года.

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#наука и изобретения #технологии #аккумулятор
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