Учёным удалось создать материал, который одновременно обладает и высокой гибкостью и достаточной электропроводностью





Полимерные роботы из Atomic HeartСпециалисты Университета Карнеги-Меллона разработали органогелевый композит, который обладает высокой гибкостью и при этом отлично проводит ток. Таких свойств удалось добиться благодаря объединению жидкого метала и полимера (где-то мы подобное уже видели). Инновационный гель, возможно, позволит в будущем создать полноценных «мягких» роботов.

В качестве другого потенциального направления инженеры называют создание самовосстанавливающихся биометрических датчиков. Учёные утверждают, что им удалось добиться предела деформации свыше 400%.

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На начальном этапе создания нового материала исходный полимер на определенное время погружали в растворитель, чтобы поднять пластичность до нужного уровня. Далее размягчённый полимер смешали со сплавом индия и галлия с добавлением чешуек серебра. Это позволило получить гелеобразное вещество, которое имеет низкую плотность и хорошо проводит электричество.

Если композит физически разорвать и соединить обратно, он восстановит свою форму и уровень проводимости. При этом по электропроводности он превосходит все известные сегодня эластичные материалы. Это позволяет использовать его в реальных устройствах для соединения различных узлов. Главный недостаток большинства гелевых веществ – склонность к высыханию. В данном случае проблему удалось решить путем использования в качестве основы этиленгликоля, который обладает низкой скоростью испарения.

Для реальных тестов специалисты использовали созданный материал для создания биометрического монитора, игрушечной машинки и робота улитки. В улитке композит использовался только для создания электрического контакта между мотором и батареей, при этом проводились тесты на ремонтопригодность. В машинке материал также использовался в качестве проводника для объединения отдельных узлов. В биометрическом мониторе новый композит использовался в качестве биоэлектрода, осуществляя измерение мышечной активности нужного участка тела при помощи электромиографии.

Возможность отказаться от жестких элементов конструкции, заменяя их гелевыми материалами, открывает широкие возможности во многих областях. К примеру, в медицине учёные смогут полноценно имитировать живые органы или разрабатывать самовосстанавливающиеся биометрические мониторы.