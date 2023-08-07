Власти Швеции приняли решение перейти от тестовых проектов к развертыванию оборудования, которое позволяет заряжать электромобили на ходу, на реальных дорогах

В Швеции окончательно определён участок трассы для установки оборудования, которое позволит на ходу заряжать тяговые батареи электромобилей. На первом этапе планируется оборудовать отрезок длиною в 21 километр. Разработчики уверены, что появление такого оборудования позволит ускорить рост количества электромобилей, поскольку основной сдерживающий фактор – относительно короткий пробег на одной зарядке.

Технология существует уже давно, во многих странах, уже развёрнуты опытные участки для тестирования. Однако Швеция первой планирует запустить динамическую подзарядку на постоянной основе.

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Запуску таких проектов препятствует высокая цена используемого оборудования. Компания Scania AB (Швеция) оценивает электрификацию 1 километра трассы в 2,5 миллиона долларов. Израильская технология, основанная на катушках индуктивности, подразумевает затраты порядка 650 тысяч долларов за 1 километр.

Новым проектом будут заниматься власти страны, в настоящее время идёт поиск подрядчика. Основные этапы строительства планируют закончить уже в 2025 году, хотя схему передачи электричества в автомобиль ещё не выбрали. Возможны различные варианты – навесные провода, рельсы для передачи через токосъемники и беспроводная передача через катушки индуктивности.

Участок, выбранный для проекта, находится на автостраде E20 между городами Эребру и Халлсберг. Рядом находятся необходимые источники энергии, а сама дорога активно используется для перевозки грузов.