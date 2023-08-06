Россия утверждает, что в начале августа вывела из строя немецкую систему ПВО на Украине, однако военные эксперты в этом сомневаются

1 августа российским вооруженным силам удалось ликвидировать систему ПВО IRIS-T SLM. Атака произошла в районе Херсона.

Также было опубликовано видео, на котором дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожает объект, похожий на IRIS-T SLM. Однако в западных СМИ быстро возникли сомнения в отношении таких заявлений. Несколько военных блогеров заявили, что это был муляж военной техники.

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Вскоре после этого Россия опубликовала несколько изображений в высоком разрешении, которые, в свою очередь, военные корреспонденты представили в доказательство того, что это не подделка.

Но и этого оказалось недостаточно. Некоторые аналитики предположили, что это был незаряженный экземпляр системы IRIS-T, поэтому он был поврежден в результате атаки, но взрыва БК не произошло.

Действительно ли России удалось уничтожить настоящую систему ПВО IRIS-T, в настоящее время невозможно проверить независимо. Зарубежные эксперты считают, что это был муляж. Основанием для такого предположения является то, что взрывной волной, по-видимому, подбросило в воздух много пластиковых или деревянных элементов. Это может указывать на то, что это копия техники.

Немецкая ПВО IRIS-T SLM относится к оружейным системам с дальностью действия 40 километров (20 километров по высоте). Она производится компанией Diehl Defense. В состав системы входят радиолокационные модули, пусковые установки с количеством ракет до 8 и оперативный модуль, который может использоваться для управления системой. Как и в случае с двумя другими системами ПВО, которые поставляются Украине, все компоненты могут использоваться мобильно и размещаться на стандартных контейнерных рамах.