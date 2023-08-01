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Весной 2021 года рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT), то есть сертификатов уникальности цифрового искусства, хранящихся на блокчейне, переживал мощный взлёт. Криптоинвесторы Сина Эстави (компания Bridge Oracle) и Джастин Сан (проект Tron) предложили семизначную сумму за NFT-версию первого твита основателя Twitter Джека Дорси. В конечном итоге Эстави выиграл аукцион, заплатив за токен $2,9 млн. Эстави сравнивал этот NFT с Моной Лизой два года назад. Сейчас актив в значительной степени утратил былую ценность.
NFT — ужасные инвестиции
Эстави в настоящее время с большей вероятностью согласится с бывшим чиновником SEC Джоном Риком Старком, который назвал NFT «ужасной инвестицией», а сами токены по сути «бесполезными». Совсем недавно цена на когда-то популярный NFT коллекции Bored Ape упала с минимума в $429 000 за штуку до примерно $50 000.
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Но падение цены NFT первого твита оказалось более резкое. Когда в 2022 году Эстави захотел продать токен — и ожидал получить около $50 млн, — самая высокая цена в конечном итоге составила менее $7000. На этот раз стартовая ставка на аукционе составляла всего около одного доллара. Потом поступило предложение в размере 1,25 ETH (около $2300).
Даже если поступит ещё несколько более высоких предложений, цена не должна приближаться к шести или семизначным числам. Соответственно, Эстави, как и в прошлом году, вероятно, оставит себе этот злосчастный NFT. Генеральный директор Bridge Oracle уже, наверное, смирился с потерей $2,9 млн.