Криптопредприниматель Сина Эстави заплатил $2,9 млн за NFT первого твита Джека Дорси весной 2021 года. Теперь Эстави хочет продать NFT. Однако желающих купить токен нет

Весной 2021 года рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT), то есть сертификатов уникальности цифрового искусства, хранящихся на блокчейне, переживал мощный взлёт. Криптоинвесторы Сина Эстави (компания Bridge Oracle) и Джастин Сан (проект Tron) предложили семизначную сумму за NFT-версию первого твита основателя Twitter Джека Дорси. В конечном итоге Эстави выиграл аукцион, заплатив за токен $2,9 млн. Эстави сравнивал этот NFT с Моной Лизой два года назад. Сейчас актив в значительной степени утратил былую ценность.

NFT — ужасные инвестиции Тот самый первый твит

Эстави в настоящее время с большей вероятностью согласится с бывшим чиновником SEC Джоном Риком Старком, который назвал NFT «ужасной инвестицией», а сами токены по сути «бесполезными». Совсем недавно цена на когда-то популярный NFT коллекции Bored Ape упала с минимума в $429 000 за штуку до примерно $50 000.

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Но падение цены NFT первого твита оказалось более резкое. Когда в 2022 году Эстави захотел продать токен — и ожидал получить около $50 млн, — самая высокая цена в конечном итоге составила менее $7000. На этот раз стартовая ставка на аукционе составляла всего около одного доллара. Потом поступило предложение в размере 1,25 ETH (около $2300).

Даже если поступит ещё несколько более высоких предложений, цена не должна приближаться к шести или семизначным числам. Соответственно, Эстави, как и в прошлом году, вероятно, оставит себе этот злосчастный NFT. Генеральный директор Bridge Oracle уже, наверное, смирился с потерей $2,9 млн.