В США впервые запустили ядерный бомбардировщик B-21 нового поколения. Производитель Northrop Grumman и ВВС США говорят о важной вехе для своего нового бомбардировщика-невидимки

Производство нового бомбардировщика-невидимки ВВС США часто откладывалось. Пандемия и рост цен в последнее время сильно задержали разработку B-21 Raider. Теперь ВВС США, наконец, удалось провести первые испытания.

По данным ВВС и производителя Northrop Grumman, бомбардировщик впервые был «успешно запущен». «Это ещё одна важная веха в нашей кампании по переходу к серийному производству», — заявила генеральный директор Northrop Кэти Уорден на пресс-конференции 27 июля. Уорден не сообщила никаких подробностей о тестовом прогоне самолёта.

реклама

Однако до реальных испытательных полётов ещё далеко. Они должны были состояться в 2021 году. По словам ответственных лиц, испытания состоятся в этом году.

В марте первый полёт B-21 был отменён. Причина такой задержки изначально была неизвестна. Однако позже выяснилось, что Northrop и ВВС не смогли договориться о дате из-за некоторых недоработок.

B-21 Raider сталкивается не только с задержками в разработке, но и с ростом затрат. Программа уже обошлась налогоплательщикам США в миллиарды долларов.

Глобальная рецессия, а также рост инфляции могут привести к новым проблемам. Таким образом, дальнейшее увеличение расходов может быть неизбежным.

B-21 должен заменить B-1 и B-2

B-21 Raider — дальний стратегический бомбардировщик. Он обладает свойствами малозаметности и может быть вооружен обычным или ядерным оружием. К 2040 году он должен заменить в парке ВВС не только B-2 Spirit, но и B-1 Lancer. Если программа пойдет хорошо, B-21 также заменит B-52 Stratofortress, которому более 60 лет.

2 декабря 2022 года B-21 был официально представлен. В Northrop подчеркнули, что самолет является модульным и имеет открытую системную архитектуру. Это должно упростить будущие обновления. Точные технические данные пока не сообщаются. B-21 немного меньше B-2, но имеет большую дальность полета.

Цена за единицу оценивалась в $700 млн в марте. B-21 производится на заводе в Калифорнии. Ранее там производился B-2. Первый B-21 в настоящее время находится на базе ВВС «Эдвардс». Отсюда же должен вылететь в первый рейс.