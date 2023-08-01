Сообщается, что украинские силы ведут огонь по российским военным из оружия, привезённого из Северной Кореи. Как они попали к украинцам и при чём здесь ЧВК "Вагнер"

Украина, похоже, использует конфискованное северокорейское оружие против российских войск. Согласно сообщению Financial Times, украинские вооруженные силы располагают реактивной установкой БМ-21 северокорейского производства. Бои велись на востоке в районе Бахмута и на южных окраинах села Орехов.

Упомянутая система БМ-21, вероятно, была произведена в советские времена. Маркировка указывает на то, что она была сделана в 1980-х или 1990-х годах. Многие виды оружия, разработанные СССР в годы холодной войны, производились в странах-союзниках, в том числе в Северной Корее.

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Реактивные установки БМ-21 могут выпустить 40 ракет за 20 секунд. Они использовались обеими участвующими в текущем конфликте сторонами.

Каким образом техника попала в руки украинских военных, не совсем понятно. Как сообщают СМИ со ссылкой на анонимные источники, ракеты были захвачены с корабля, а затем переданы Украине союзной страной.

Однако в этом объяснении есть сомнения. Как заявил Sky News бывший офицер британской разведки Филип Ингрэм: "Украина, скорее всего, украла оружие у российских войск. Причина: ЧВК "Вагнер" ранее закупала оружие в Северной Корее для боёв за Бахмут. Таким образом, вышеупомянутая БМ-21 также могла быть среди этих вооружений и попасть в руки украинцев". Эту версию поддерживает и Минобороны Украины.

США давно обвиняют Северную Корею в поддержке России в т.ч. поставками оружия. Сергей Шойгу, к примеру, недавно был с государственным визитом в Северной Корее в составе российской делегации. Там он принял участие в военном параде.