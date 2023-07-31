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Танки Abrams лишатся новейших технологий и секретной брони ещё до начала боевых действий на Украине
Как и предполагалось, США не даст Украине танки с новыми технологиями

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Основные боевые танки Abrams американского производства скоро начнут поступать на передовую Украины, но это будут не те модели, которые Вашингтон первоначально обещал передать Киеву.

В четверг издание Politico сообщило, что американские Абрамсы приедут к ВСУ уже в сентябре. По данным издания, в августе "Абрамсы" отправятся в Германию для ремонта, а затем будут переправлены на Украину.

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В конце января США обязались поставить 31 танк Abrams, а несколько западных союзников Киева - основные боевые танки Leopard 2 и Challenger 2. Они, в отличие от "Абрамсов", уже прибыли на Украину.

21 марта Пентагон заявил, что США больше не будут поставлять на Украину танки более позднего поколения. Пентагон заявил, что Украина получит отремонтированные танки M1A1 осенью, "быстрее, чем ожидалось изначально".

По словам пресс-секретаря Пентагона генерала Пэта Райдера, эти старые танки, тем не менее, будут обладать "очень схожими характеристиками" с более поздними M1A2. По словам Штатов, на них будет установлена 120-мм основная пушка и крупнокалиберный пулемет.

"Абрамсы", безусловно, будут иметь значение на поле боя", - заявил журналистам генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге в Пентагоне. Когда "Абрамсы" появятся, они смогут изменить ситуацию для украинцев", - добавил он.

Хотя неизвестно, какую электронику получат украинские военные вместе со старыми "Абрамсами", "более простой вариант подходит лучше, учитывая временные ограничения", считает Марина Мирон, постдокторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона (Великобритания).

Эксперты ранее высказывали предположение, что высокотехнологичные "Абрамсы", являющиеся сложными платформами по сравнению с другими танками, лишатся части наиболее сложной электроники ещё до начала боевых действий на Украине. Танки "лишаются наиболее чувствительных технологий, включая, в некоторых случаях, секретную броню с обеднённым ураном, прежде чем их можно будет отправить на Украину".

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