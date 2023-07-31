Из-за наличия большого кадрового резерва центры набора в ЧВК "Вагнер" пока будут закрыты

Телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным сообщают, что компания приостанавливает работу центров набора на контракт на неопределённый срок. Данная приостановка связана с тем, что на данный момент кадрового резерва хватает и отсутствует необходимость в наборе новых солдат.

Напомним, что второго июля, в связи с временным выходом из зоны СВО и передислокацией в Беларусь, ЧВК "Вагнер" приостановило работу своих рекрутинговых центров на месяц, однако, сегодня продлила приостановку на неопределённый срок.

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Когда "музыканты" планируют вернуться в зону проведения СВО - пока неясно. Ранее Евгений Пригожин и другие командиры "Вагнера" говорили, что после небольшой передышки так же будут отстаивать интересы российского государства, в том числе и в странах Африки.

По неподтверждённой информации, активно распространяемой в сети, в результате форума "Россия - Африка" ЧВК "Вагнер" заключила с африканскими странами контракты на сумму около 2 миллиардов долларов.