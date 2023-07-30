Батальон, обученный на западе потерял 9 из 10 американских MaxxPro

Украинский батальон, подготовленный на Западе и оснащённый для контрнаступления, потерял девять из десяти имеющихся бронемашин MaxxPro американского производства и большую часть личного состава, на передовой осталось только 10 военнослужащих подразделения, сообщила в воскресенье американская газета со ссылкой на украинского солдата. Солдат рассказал газете: "Они были подбиты противотанковым огнем... Ребята не выжили".

Украина начала свое долгожданное контрнаступление в начале июня после того, как неоднократно откладывала его из-за отсутствия военных поставок от западных стран. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс шёл"медленнее, чем хотелось бы".

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По сообщениям западных СМИ, столкнувшись с жестким российским сопротивлением, украинское командование в основном воздержалось от ввода в бой западных танков, сосредоточившись на нанесении прицельных ударов. В середине июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины находится в "начальной стадии" и будет "развиваться в течение следующих недель".

Министерство обороны РФ утверждает, что украинские войска пытаются, но безуспешно, продвигаться на юге Донецкого, Артёмовского (Бахмутского) и Запорожского направлений. Президент России Владимир Путин заявил 23 июля, что с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тыс. военнослужащих.