Как оказалось, бойцы ЧВК "Вагнер" шли не на Польшу

Сегодня премьер-министр Польши Муравецкий заявил, что более 100 солдат "Вагнера", дислоцированных в Беларуси, выдвинулись в сторону Польши, в направлении Сувальского коридора.

«У нас есть информация, что более 100 наёмников группы Вагнера, дислоцированных в Беларуси, двинулись в сторону Сувальского перешейка. Ситуация становится еще более угрожающей», - заявил глава правительства.

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Но, как оказалось, его заявление об нарастании угрозы со стороны "музыкантов" не было подкреплено убедительными доказательствами, а сам премьер явно поспешил с выводами.

На самом деле "Вагнеровцы" шли совсем не в Польшу. Они направлялись на полигон, расположенный в Гродненском районе республики Беларусь. Там, в непосредственной близости от границ с Литвой и Польшей находится учебный полигон шестой механизированной бригады белорусской армии. Близкое расположение к границам и послужило поводом для тревоги польского главы правительства.

Сотрудники ЧВК "Вагнер" направлялись туда для проведения занятий с личным составом вооружённых сил Беларуси.



