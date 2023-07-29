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Смартфоны с камерой 200 мегапикселей: стоит ли переплачивать
Преимущества и недостатки матрицы с разрешением 200 мегапикселей

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После появления на рынке смартфона Xiaomi 12T Pro пользователи и специалисты смогли в полной мере оценить возможности камеры с матрицей 200 мегапикселей. А также сравнить снимки, сделанные в реальных условиях, с фотографиями других камер.

Характеристики

Камера основана на матрице ISOCELL HP1 от компании Samsung. Официальный анонс состоялся ещё в сентябре 2022 года. Несмотря на внушительное количество пикселей физический размер матрицы относительно небольшой – всего 1/1,22 дюйма. Таких габаритов удалось добиться, благодаря уменьшению размеров ячеек до 0,64 мкм.

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Такой размер не приводит к ухудшению качества съемки, поскольку по умолчанию камера использует функцию пиксельного биннинга, объединяя пиксели в блоки по 16 элементов. Разрешение при этом составляет 12,5 мегапикселей при размере ячейки 2,56 мкм. Это позволяет поднять светочувствительность и снизить уровень шума при плохом освещении.

Естественно, разработчики предусмотрели и возможность переключиться на более высокое разрешение. В настройках доступно два режима – 200 и 50 мегапикселей.

Преимущества матрицы 200 мегапикселей

В первую очередь специалисты отмечают универсальность таких камер. В обычном режиме доступно стандартное разрешение, которое отлично подходит для повседневных фотографий. Переключение на полное разрешение открывает широкие возможности для редактирования полученных изображений. В частности, можно вырезать нужные области снимка, превращая их в полноценные фотографии.

Запас разрешения производители могут использовать для организации полноценного цифрового зума, вплоть до 5-кратного увеличения. Такую схему ранее уже использовали, например, в камере смартфона Galaxy S21 (64 Мп).

Еще один вариант использования – замена камеры для макросъемки. Матрица позволяет снять крупный план объекта, после чего вырезать нужную часть для получения макроснимка. Пока внедрение данных технологий ограничивает то, что вышеупомянутые операции пользователю необходимо производить вручную. Пока производители смартфонов не оформят их в виде удобного интерфейса, они вряд ли станут популярными.

Ещё одно явное преимущество – снимки в ночное время. Использование групп пикселей позволяет заметно повысить светочувствительность камеры – снимки получаются заметно светлее, количество шумов меньше (при сравнении с камерой 108 Мп и биннингом по 4 пикселя). Хотя сами разработчики отмечают, что данная особенность не является уникальной. Массовые матрицы с разрешением 48 или 12 мегапикселей в этом плане также выдают хороший результат за счет использования крупных пикселей.

Недостатки сенсоров 200 Мп

Многие эксперты уверены, что такая универсальность попросту не нужна пользователям и даже может отпугнуть. Большинство владельцев смартфонов в процессе съемки используют только автоматический режим, попросту не заходя в настройки. Для публикации в социальной сети или отправке через мессенджер этого вполне достаточно.

Это понимают и в Xiaomi. Именно поэтому найти пункт активации режима с полным разрешением первый раз довольно сложно. Необходимо открыть раздел настроек камеры, выбрать пункт «Ещё», активировать режим Ultra HD, после чего в интерфейсе отобразится пункт перехода на максимальное разрешение.

Ещё один негативный момент – размер таких фото может достигать 50 мегабайт. Даже матрицы с разрешением 50 мегапикселей делают фотографии с размером порядка 13-14 мегабайт. Смартфоны имеют ограниченный объём памяти, поэтому при активном использовании камеры память может быстро закончиться.

Также стоит учитывать размер пикселей при использовании полного разрешения – они не способны обеспечить хорошую светочувствительность. При увеличении в некоторых случаях явно будет виден шум.

Пока сложно прогнозировать, как рядовые пользователи отнесутся к необходимости работать с камерой, которая требовательна к внешнему освещению, а также создаёт повышенную нагрузку на аппаратную часть устройства.

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