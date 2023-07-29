Сравнение HDD и SSD в контексте длительного хранения файлов без углубления в технические подробности

Сегодня на рынке устройств хранения данных представлено огромное количество моделей с разным объёмом, форм-фактором и дополнительными функциями. Однако такое разнообразие неизбежно усложняет процесс выбора устройств для определённых целей, например, для длительного хранения данных.

Одна из особенностей работы HDD – в процессе удаления файлов они физически не стираются. Если простыми словами – место хранения такого файла только помечается как пустое и доступное для записи. Исходный набор данных физически остаётся, пока область не будет перезаписана другими файлами. Избавиться от данных окончательно можно только многократной перезаписью, либо путем физического уничтожения носителя.

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При этом жесткий диск давно признан ненадежным средством для длительного хранения данных. Причина – использование сложных механических узлов, которые плохо переносят тряску и физическое воздействие (особенно в рабочем режиме). Блок электроники, включая считывающую головку, также плохо переносит скачки напряжения. Однако при редком использовании накопитель может хранить данные много лет.

SSD-диск устроен иначе. В нём полностью отсутствуют движущиеся части, для хранения данных используются специальные чипы, поэтому такой диск лучше переносит механическое воздействие.

Однако скачки напряжения также способствуют повреждению данных или выходу из строя непосредственно микросхемы. Также используемые для хранения данных ячейки имеют ограниченный ресурс перезаписи. Данная проблема больше актуальна для бюджетного сектора.

Дорогие устройства имеют достаточный запас циклов записи, их хватает даже при очень активном использовании. Даже при возникновении сбоя такие накопители продолжают работать, но только в режиме чтения, доступ к данным остаётся.

SSD могут отличаться не только ценой, но и технологией изготовления, что не позволяет однозначно оценить, насколько твердотельные накопители подходят для длительного хранения данных. При этом специалисты уверены, что типичный SSD при стандартных условиях эксплуатации сможет проработать дольше жёсткого диска.

Хотя для пользователя является малоинформативным лимит количества перезаписей, производители твердотельных накопителей продолжают указывать данный параметр в характеристиках. К примеру, для модели 860 EVO SATA от компании Samsung (250 Гбайт) указано, что диск рассчитан на 150 терабайт суммарной записи. В реальных условиях это порядка пяти лет эксплуатации. Однако у малоизвестных девайсов данный показатель значительно ниже.