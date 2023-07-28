Краткая инструкция сохранения веб-страницы или электронного письма в виде PDF-файла

Одна из полезных, но редко используемых функций в iPhone – возможность быстро сохранить открытую интернет-страницу или электронное письмо в виде PDF-файла. Данная опция, к примеру, может пригодиться для сохранения большой статьи или важного сообщения для чтения или распечатки. Конечно, гораздо быстрее сделать скриншот экрана, однако в этом случае страдает качество, а также контент может выходить за границы изображения.

Для сохранения электронного письма или веб-страницы в формате PDF необходимо выполнить следующее:

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- открыть нужное сообщение или страницу через соответствующее приложение;

- в нижней части экрана нужно найти иконку «Поделиться», нажать на нее и выбрать «Напечатать»;

- откроется панель, в которой можно настроить параметры печати – указать номера страниц, масштаб, формат бумаги и многое другое;

- далее необходимо нажать кнопку «Поделиться», которая находится в верхней части дисплея, и выбрать «Сохранить в Файлы»;

- отобразится стандартный запрос на выбор каталога сохранения файла.

После выбора пути и нажатия «Сохранить» нужный контент будет сохранен в виде PDF-файла с выбранными параметрами.