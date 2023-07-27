Искусственный интеллект представил персонажей детского мультика в роли сотрудников ЧВК "Вагнер"

Не в первый раз нейросети радуют нас интересным совмещением того, что в реальной жизни никогда бы не совместились. Так и сейчас, искусственный интеллект представил персонажей популярного мультфильма "Смешарики" в роли бойцов частной военной компании "Вагнер".

Так, Совунья в полной выкладке стоит в переулке рядом с торговым центром. Крош с Копатычем, по-видимому, выполняют боевую задачу в песках африканских стран. Что интересно, вертолёт на фоне также имеет округлую форму Смешариков.

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Пин, как настоящий крутой парень, надев модные очки, не смотрит на ядерный взрыв за его спиной. Ёжик гуляет по улицам с разбитой бронетехникой, а Лосяш гордо стоит под фонарём на фоне полуразрушенного города.

Бараш же, похоже, уже добрался до западных штатов Америки, судя по характерному рельефу за его спиной.

Как бы там ни было, многие пользователи с восторгом восприняли новую версию "Вагнеров".