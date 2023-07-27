Фотография главы ЧВК "Вагнер" Пригожина предположительно сделана на форуме "Россия-Африка"

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый выложил фотографию, сделанную, как утверждается на форуме "Россия - Африка". На фотографии изображён Евгений Викторович Пригожин вместе с послом из ЦАР.

Стоит отметить, что это первая фотография Пригожина, появившаяся в сети за последние две недели. После попытки мятежа глава ЧВК "Вагнер" стал заметно реже общаться с прессой, а его официальная пресс-служба вообще молчит с 26 июня, то есть уже более месяца.

Ранее глава "музыкантов" заявил, что несмотря на вывод войск компании с территории Украины и передислокации в Беларусь, сотрудники всё также выполняют и будут выполнять задачи в странах Африканского континента.

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Пригожин продолжает укреплять свои позиции и влияние "Вагнера" в Африке. Многие считают, что произошедший переворот в Нигере тому доказательство, так как в результате был свергнут профранцузский президент Мохамед Базума.

Сообщается, что пришедшие к власти военные ведут тесное сотрудничество с малийскими коллегами, которые, в свою очередь, плотно общаются с "вагнеровцами".