Российский танк Т-14 «Армата» впервые принял участие в боевых действиях на Украине в конце мая. В данный момент Россия, видимо, вывела военную технику из зоны боевых действий, но зачем

Т-14 «Армата» считается самым современным основным боевым танком в российской армии. Он предназначен для замены стареющего Т-90М и, как сообщается, присутствует в Украине всего несколько месяцев.

По сообщениям российских государственных СМИ, РФ вывела из боевых действий танки Т-14.

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Бронетанковые войска «Южного военного округа» России «активно использовали «Армату» в боевых действиях». Об этом сообщил государственному информационному порталу ТАСС анонимный источник. «Несколько машин приняли участие в бою. После этого они были выведены с передовой», — говорится в сообщении. Как долго и где происходили бои, остается неясным. Причина вывода танков Т14 также не называется.

Еще в апреле появились сообщения о том, что Россия начала использовать свои новые Т-14 для обстрела украинских позиций. Однако, как сообщается, в то время они не участвовали в непосредственных боевых действиях. Говорят, они также не были полностью экипированы.

Причиной нерешительного применения танка, а также неожиданного отзыва техники с передовой могла быть конструкция Т-14. Он считается «чудо-танком» российской армии. Утверждается, что композитная керамическая броня и новый тип стального сплава защищают его от противотанковых средств при одновременном снижении веса. Его боевая масса составляет всего 55 тонн. Это сделало его значительно легче, чем, например, немецкий Leopard 2 или американский танк Abrams, которые весят более 70 тонн. С максимальной скоростью 80 км/ч Т-14 также быстрее, чем его западные аналоги.

По данным России, у Т-14 также особенно хорошая динамическая защита. Она позволяет парировать те ракеты, которые Украина особенно эффективно использовала в борьбе со старыми российскими танками в прошлом.

Если бы Т-14 был уничтожен или даже угнан, это нанесло бы серьезный ущерб имиджу российских военных и, вероятно, плохо сказалось бы на моральном духе войск. РФ уже много лет регулярно демонстрирует этот танк на военных парадах.

Однако в последнее время у западных "партнёров" возникли сомнения в технических возможностях Т-14. Министерство обороны Великобритании сообщило, например, что танк не в почете у российских солдат из-за плохого состояния. Якобы, есть проблемы с двигателем и тепловизионными системами.

Производство представленного в 2015 году танка также идет медленно. Говорят, что на вооружение российской армии их поступило не более 20 штук.