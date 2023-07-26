Американские военные все же получат первую партию очков смешанной реальности IVAS, созданных на базе гарнитуры HoloLens компании Microsoft. Пентагон хочет потратить более $20 млрд на покупку 121 000 гарнитур

В этом году крупная сделка между армией США и Microsoft сорвалась. Напомним, что компания-разработчик программного обеспечения планировала оснастить военных так называемой интегрированной системой визуального увеличения (IVAS). Очки дополненной реальности HoloLens, которые изначально разрабатывались для гражданских целей, должны служить устройством для военных нужд. Объем заказа должен был составить $21,9 млрд в течение следующих десяти лет. В январе сделка была отменена. Теперь армия США вновь хочет использовать Hololens.

Новая версия HoloLens должна устранить недостатки

Новая версия очков на базе Hololens обещает устранить недостатки предшественника. Во время полевых испытаний в прошлом году армия сообщала о проблемах, связанных с «физическими неприятными ощущениями, которые ставят под угрозу боевые возможности». В июле планируется поставка усовершенствованных устройств IVAS 1.2 в армию, а в августе 20 двухблочных прототипов пройдут всесторонние испытания.

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Новые тесты сосредоточены, в частности, на проверке функциональности очков при слабом освещении, надежности и удобстве ношения очков. Цель состоит в том, чтобы солдаты не испытывали никаких неудобств, таких как тошнота, головные боли или напряжение глаз при ношении очков, а могли оптимально использовать предлагаемые функции дополненной реальности.

Технологии вскоре могут использоваться в полевых операциях

Система IVAS предназначена для повышения боевой готовности войск, позволяя им легко отслеживать местонахождение товарищей, получать жизненно важные показатели здоровья и использовать очки ночного видения. Все это должно позволить им лучше координировать свои атаки и вовремя реагировать на признаки травмы или ранения.

В ближайшие годы технология должна поступить на вооружение при условии, что запланированные испытания пройдут успешно. Успешное второе полевое исследование в период с июля по сентябрь 2024 года может позволить провести боевые испытания в апреле 2025 года. После завершения этапа испытаний армия сможет полностью ввести IVAS в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

Испытания имеют важное значение, поскольку армия потенциально может инвестировать до $21,9 млрд в более чем 120 000 таких единиц IVAS в течение следующего десятилетия. После того, как в январе заказы были временно приостановлены, Microsoft получила $40 млн на улучшение оборудования. Отмена программы может не только стоить Microsoft ценного контракта, но и поставить под угрозу надежность самой технологии Hololens.