В Беларусь впервые привезли боевую технику ЧВК "Вагнер", сообщают местные СМИ

Белорусские СМИ сообщают, что на территорию страны прибыла одиннадцатая колонна ЧВК "Вагнер", на этот раз, впервые с боевой техникой. Предыдущие колонны состояли только из гражданских машин. Сейчас же в составе появились бронеавтомобили. Примечательно, что ранее МО РФ заявляли о том, что приняли боевую технику у ЧВК.

Подразделения начали свой "переезд" в республику после 24 июня, когда Пригожин заявил о начале "марша справедливости". "Музыкантам" был предложен вариант подписать контракт с Министерством обороны РФ или уйти на территорию союзной республики. По словам Пригожина и других командиров - 99% бойцов осталось работать в компании.

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Также недавно в ЧВК "Вагнер" сообщили, что планируют вывезти весь личный состав к 1 августа.

На территории Беларуси инструктора "Вагнера" обучают местные подразделения. Сначала приоритет был отдан силам специальных операций республики, однако позже появились кадры с обучением военнослужащих сухопутных войск и даже войск теробороны.

На недавних спутниковых снимках, появившихся в сети, видно, что лагерь "музыкантов" в Осиповичах уже заполнен.