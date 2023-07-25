Опубликованы кадры из Ирмино в Луганской области, где инструкторы ЧВК "Вагнер" обучали пришедших в компанию из "Проекта К"

В социальных сетях появилось архивное видео, снятое одним из инструкторов ЧВК "Вагнер" в населённом пункте Ирмино Луганской области. Именно на этой локации (территория промзоны) происходили основные действия фильма "Лучшие в аду", снятого при поддержке Евгения Пригожина и ныне покойного героя России (а также ЛНР и ДНР) Алексея Нагина.

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Так, на кадрах выше показана локация с жёлтым автобусом в фильме и в реальности. Как видим, он остался на месте, только прилёг на бок. Также на видео показано здание, в котором в фильме проделали дыру с помощью танка.

В данном тренировочном лагере готовили бойцов, пришедших в ЧВК Вагнер в рамках "Проекта К", то есть бывших заключённых. Как сообщает инструктор: "Парни с лагерей ничем не отличались от любого сотрудника компании, работали на равных. Они показали себя отличными воинами и выполнили львиную долю работы".

Действительно, в своих заявлениях Евгений Пригожин также неоднократно отмечал мужество и смелость "К-шников", говоря о том, что парни после контракта получили "билет в нормальную жизнь".

Ссылка на полное видео (Вконтакте).

Сначала бойцов готовили в различных промзонах, но после участившихся прилётов HIMARS по учебным центрам они были перенесены в леса.