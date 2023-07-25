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Представитель ЧВК "Вагнер" ответил на заявление военкора Поддубного с критикой Пригожина
Начальник мед службы ЧВК "Вагнер" заявил, что слова Поддубного являются откровенной ложью и дискредитацией не только компании, но и лично Пригожина

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Не так давно военкор Поддубный в своём телеграм-канале опубликовал запись о проблемах с медицинским и денежным обеспечением бойцов ЧВК "Вагнер". Сегодня появился ответ представителя компании на критику от военкора Поддубного. Публикуем ответ:

Сегодня военкор Поддубный сообщил, что "вагнеровцы" звонят лично ему и просят о помощи, поскольку "мятежник Пригожин" отказывается лечить раненых и платить компенсации. Директор не так давно продал часть африканских активов, которые строил годами, чтобы исполнить все имеющиеся обязательства.

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Сотрудники же в случае проблем звонят не военкорам, а кураторам, представителям в регионах и в колл-центры. Начальник медслужбы ЧВК "Вагнер" Артемий назвал публикацию откровенной ложью и попыткой дискредитации. 

"Все бойцы всегда получают необходимую им медицинскую помощь, своевременно, в полном объеме. Даже по факту окончания контракта работы в компании, все сотрудники имеют возможность держать связь с разными подразделениями на предмет получения помощи. Все сотрудники обеспечиваются средствами, чтобы иметь возможность связаться с колл-центрами на предмет оказания профильной помощи, в том числе и медицинской", - заявил начмед "оркестра".

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